Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»

glavcom.ua
Іванна Гончар
Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»
Король Чарльз перебуває з візитом у США
фото: Білий дім

Білий дім вже не вперше «коронує» Трампа

Білий дім опублікував у соцмережі X фотографію президента США Дональда Трампа разом із королем Великої Британії Чарльзом III, підписавши її словами «два королі», пише «Главком».

Публікація викликала резонанс, адже США є республікою і не мають монархічної форми правління, а президент виконує функції як глави держави, так і уряду.

Нагадаємо, минулого року Білий дім опублікував зображення Трампа в короні з написом «Довгих літ королю». На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка.

До слова, напередодні державного візиту короля Великої Британії Чарльза III до США столичні служби помилково вивісили австралійські прапори замість британських вздовж однієї з головних вулиць Вашингтона. 

Нинішній візит Чарльза III до США – перший державний візит британського монарха з 2007 року, коли Сполучені Штати відвідувала королева Єлизавета II. Програма чотириденної поїздки охоплює Вашингтон, Нью-Йорк і штат Вірджинія. Ключовою подією є виступ Чарльза перед Конгресом – він став лише другим британським монархом в історії, хто звернувся до американських законодавців після Єлизавети II, яка виступала там у 1991 році.

Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»
