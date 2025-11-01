Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників

Компанія HF Sinclair, якій належить НПЗ, поки не коментувала рівень завантаженості заводу на момент вибуху

У США сталася надзвичайна ситуація на найбільшому нафтопереробному заводі (НПЗ) у штаті Нью-Мексико. У п'ятницю, 31 жовтня, на підприємстві HF Sinclair Navajo Refinery в місті Артезія пролунав вибух, за яким спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Як зазначає видання, густий дим накрив частину міста. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників заводу. Місцева влада задіяла моніторинг повітря. Як на території заводу, так і в сусідньому житловому районі не було виявлено загрози для громадської безпеки. Інформація про те, як інцидент вплинув на виробничі потужності заводу, поки що не повідомляється.

Завод HF Sinclair Navajo Refinery є найбільшим у Нью-Мексико з потужністю переробки до 100 тис. барелів сирої нафти на добу. Він розташований поруч із головним перехрестям Артезії, що є важливою транспортною артерією для нафтового басейну Перміан. Підприємство постачає паливо на ринки південного заходу США, переробляючи нафту з Перміана – одного з найактивніших нафтовидобувних регіонів у світі.

Компанія HF Sinclair, якій належить НПЗ, поки не коментувала рівень завантаженості заводу на момент вибуху.

