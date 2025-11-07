Головна Світ Політика
Трамп назвав країну, яка приєдналася до Авраамових угод

Ростислав Вонс
Трамп назвав країну, яка приєдналася до Авраамових угод
Лідер Казахстану зустрівся з президентом США у Білому домі
фото: Аkorda

Казахстан став першою країною, яка приєдналася до Авраамових угод під час другої каденції Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Казахстан приєднався до Авраамових угод. Це перша країна за другий термін очільника Білого дому, яка ухвалила це рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив також про швидку церемонію підписання угод, яку обговорив під час телефонних переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. «Казахстан – перша країна мого другого терміну, що приєдналася до Авраамових угод, перша з багатьох... Скоро ми оголосимо про церемонію підписання, щоб зробити це офіційним, і є ще багато країн, які намагаються приєднатися до цього клубу сили», – написав лідер США.

Глава Білого дому наголосив, що попереду ще багато роботи з об'єднання країн для стабільності та зростання, відзначивши «реальний прогрес, реальні результати». Тим часом уряд Казахстану заявив, що питання приєднання перебуває на завершальній стадії переговорів.

«Наше передбачуване приєднання до Авраамових угод – логічне продовження зовнішньополітичного курсу Казахстану, заснованого на діалозі, взаємній повазі та регіональній стабільності», - йдеться в повідомленні офіційних осіб.

Зазначається, що Казахстан уже має дипломатичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, тому крок матиме здебільшого символічний характер. Держсекретар США Марко Рубіо не погодився з цим, наголосивши на новій економічній значущості угоди для країн-учасниць.

Авраамові угоди – це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, укладених у 2020-2021 роках за посередництва США. Угоди передбачають встановлення дипломатичних, економічних і культурних зв'язків між державами, які раніше не мали офіційних відносин.

Першою країною, яка приєдналася до Авраамових угод, були ОАЕ. Емірати підписали угоду з Ізраїлем 2020 року. Крім ОАЕ підписантами цих угод є Бахрейн, Судан, Марокко.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Узбекистаном.

