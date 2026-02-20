Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Востаннє президент США і китайський лідер бачилися у південнокорейському місті Пусан
фото: Getty Images

Ключовою темою під час візиту глави Білого дому стануть торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з триденним візитом. Він розпочнеться 31 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Додаткові деталі не оприлюднювалися, але очікується, що візит, який завершиться 2 квітня, буде значною мірою присвячений торговельним переговорам між Трампом і очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Востаннє двоє лідерів розмовляли телефоном наприкінці листопада минулого року, після чого Трамп розхвалював «надзвичайно міцні» відносини з Китаєм.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його «дуже добрим» стосункам із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу: США – тарифи, а Китай – власні повноваження.

Раніше повідомлялося, що військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці.

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
21 сiчня, 04:40
58% респондентів заявили, що агенти Імміграційної та митної служби США (ICE) зайшли надто далеко у своїх діях
Рівень схвалення імміграційної політики Трампа впав до рекордного мінімуму
27 сiчня, 08:03
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
30 сiчня, 05:50
Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
1 лютого, 02:28
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
Білий дім видалив расистський пост Трампа про подружжя Обам
6 лютого, 23:08
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
15 лютого, 03:27
Шейнбаум пояснила причину, чому її країна не приєднається до Ради миру
Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа
18 лютого, 00:46

Політика

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua