Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Ключовою темою під час візиту глави Білого дому стануть торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з триденним візитом. Він розпочнеться 31 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Додаткові деталі не оприлюднювалися, але очікується, що візит, який завершиться 2 квітня, буде значною мірою присвячений торговельним переговорам між Трампом і очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Востаннє двоє лідерів розмовляли телефоном наприкінці листопада минулого року, після чого Трамп розхвалював «надзвичайно міцні» відносини з Китаєм.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його «дуже добрим» стосункам із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу: США – тарифи, а Китай – власні повноваження.

Раніше повідомлялося, що військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці.