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    Тransfermarkt: Гармаш повертається в «Динамо» Луческу

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    2012-й. Арбітр Юрій Вакс вилучає Дениса Гармаша в матчі з&nbsp;&laquo;Шахтарем&raquo; Мірчі Луческу - Тransfermarkt: Гармаш повертається в «Динамо» Луческу
    2012-й. Арбітр Юрій Вакс вилучає Дениса Гармаша в матчі з «Шахтарем» Мірчі Луческу
    Світлина - Динамо від Шурика

    Один із культових динамівців останнього десятиріччя вочевидь повернеться у рідний клуб

    Як повідомляє авторитетний футбольний сайт Тransfermarkt, у півоборонця «Динамо» Дениса Гармаша, який виступав на правах оренди за турецький «Різеспор», закінчився термін орендної угоди, і він повинен повернутися до Києва.

    Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел поки не надходило.

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    У «Різеспорі» Денис Гармаш трохи змінив зовнішність

    Додамо, що за півроку виступів в чемпіонаті Туреччини Денис брав участь в 14 матчах, забив 3 м'ячі і отримав одну жовту картку. Ще дві гри в активі Гармаша в Кубку країни. В останнє він виходив на поле 25 липня в поєдинку проти «Фенербахче» (1:3).

    Денис Гармаш – чемпіон Європи серед юнаків 2009 року. За десять років складі «Динамо» він двічі ставав чемпіоном і двічі вигравав Кубок України.

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    Жест Гармаша, який став мемом

    Денис – одна із культових постатей класичного дербі між «Динамо» і «Шахтарем», який 12 років тренував нинішній наставник киян Мірча Луческу. На «Донбас-Арені» він запам’ятався ось цим жестом, що на світлині, а в 2012 році на тому ж стадіоні суддя з Криму Вакс вилучив Дениса за те, що він начебто неправильно увійшов гру з-за меж поля.

     Читайте також: Культовий футболіст «Динамо» увійде в штаб Мірчі Луческу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Мірча Луческу ФК Різеспор Денис Гармаш Класичне дербі Юрій Вакс
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