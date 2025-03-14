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«Треба посадити за стіл переговорів». Сабо прокоментував сутичку між гравцями «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Треба посадити за стіл переговорів». Сабо прокоментував сутичку між гравцями «Динамо»
Пономаренко та Ванат посварилися після гри чемпіонату України з луганською «Зорею»

Сабо: Це одна команда і має бути мир

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України з футбол Йожеф Сабо прокоментував суперечку між нападниками київського клубу Матвієм Пономаренком та Владиславом Ванатом після матчу з «Зорею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Сабо вважає, що головний тренер «Динамо» Олександр Шовковський має втрутитися в конфлікт, який виник між Ванатом і Пономаренком.

«Такого не повинно бути. Треба примирити їх, тому що це одна команда і має бути мир. Ваната і Пономаренка треба посадити за стіл переговорів. Думаю, Шовковський повинен у це втрутитися і вирулити ситуацію», – сказав Сабо.

Нагадаємо, між гравцями київського «Динамо» Матвієм Пономаренком та Владиславом Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею».

Після закінчення поєдинку з «Зорею» Владислав Ванат почав емоційно спілкуватися з Матвієм Пономаренком. Зокрема, Ванат кілька разів смикнув Матвія за футболку. Пономаренко ж в цей момент щось гучно пояснював одноклубником.

Як повідомлялося, у рамках 21-го туру чемпіонату України київське «Динамо» не змогло перемогти луганську «Зорю» та втратило важливі очки у боротьбі за чемпіонство. 

«Зоря» підходила до поєдинку, маючи за плечима дві поспіль перемоги та піднявшись на поточне шосте місце в турнірній таблиці. Але й «Динамо» також не мало наміру втрачати очки та гандикап над переслідувачами – тим паче, трохи раніше «Олександрія» здобула перемогу й наблизилася до «біло-синіх» у турнірній таблиці.

Дебют поєдинку вийшов вогняним. Уже на 2-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Пройшла атака лівим флангом, пішла передача в центр штрафного майданчика, і Будківський несильним ударом поцілив точно в кут – 0:1.

За кілька хвилин рахунок був рівним. Буяльський класним пасом із центральної зони вивів до воріт Ваната, той за рахунок швидкості випередив Джордана та поцілив у нижній кут воріт – 1:1.

Але нічийним рахунок залишався недовго. На 9-й хвилині луганчани знову ж таки вийшли вперед. Цього разу до взяття воріт призвела подача з кутового: захисники взагалі забули за Джордана, який із центру штрафного майданчика головою пробив, а Нещерет, викинувши руки, лише перевів м'яча під поперечину – 1:2.

На 71-й хвилині рахунок знову став рівним. Кабаєв зробив забігання на лівому куті штрафного майданчика, м'яко накинув м'яч до воротарського майданчика, де Пономаренко підставив голову та пробив повз воротаря – 2:2.

Практично відразу Шапаренко мав чудову нагоду вивести «Динамо» вперед, але після скидки від Буяльського пробив від правого кута штрафного майданчика повз дальню стійку. Останні хвилини пройшли в запеклій боротьбі, динамівці більше володіли м'ячем, але при цьому перед самим фінальним свистком Мічин цілком міг виривати для «Зорі» перемогу, однак після подачі з кутового пробив повз стійку.

«Динамо» – «Зоря» – 2:2

Голи: Ванат (5), Пономаренко (71) – Будківський (2), Джордан (9).

Свій наступний матч «Динамо» проведе 29 березня, коли зустрінеться на виїзді з львівським «Рухом».

Теги: Йожеф Сабо ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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