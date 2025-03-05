Українські арбітри працюватимуть на поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи

Українці судитимуть гру «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Олімпіакос» (Греція)

На матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025 «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Олімпіакос» (Греція), який відбудеться у четвер, 6 березня, працюватиме українська суддівська бригада. Про це інформує «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. Його помічниками на лініях працюватимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Обов’язки четвертого арбітра буде покладено на Віталія Романова, а роботу асистента арбітра ВАА італійця Марко Ді Белло виконуватиме Віктор Копієвський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на вболівальників сьогодні очікує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром». Крім того, обіцяє напружену боротьбу гра ПСЖ – «Ліверпуль».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (5 березня)

«Фейєнорд» (Нідерланди) – «Інтер» (Італія) (початок о 19:45)

«Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина) (початок о 22:00)

ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія) (початок о 22:00)

«Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проходять 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.