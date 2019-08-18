Тренер «Карпат»: Перемогу присвячуємо переможцям Кубка СССР-1969



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Олександр Чижевський задоволений, що нарешті переміг ФК «Карпати»

Олександр Чижевський – про звитягу над «Олімпіком»

Післяматчевий коментар головного тренера «Карпат» Олександра Чижевського після переможного матчу з «Олімпіком».

«Дуже приємно, що ми нарешті здобули ту довгоочікувану перемогу, адже дуже довго до неї йшли та вболівальники вже засумували за перемогами. Ми були налаштовані перемогти, але й розуміли, що це буде непросто тому що «Олімпік» теж хотів виграти. Хочемо присвятити цю перемогу нашим ветеранам, адже вчора було рівно 50 років зі здобуття Кубка СССР»,– зазначив Олександр Чижевський.

«Сподіваюся, що ця гра нам дасть поштовх у наступних матчах та ми будемо рухатися далі. Коли пробивають пенальті, то в мене звичка не дивитись, адже дуже боляче бачити, якщо футболіст не забиває».

Також тренер прокоментував дебют у «Карпатах досвідченого Олександра Кучера.

«Кучер пройшов дуже хорошу школу, встигши пограти на високому рівні та цей досвід він може передати насамперед молодим футболістам, оскільки в нас молода команда Олександр підказує на футбольному полі, як краще діяти. Вважаю, що в майбутніх зустрічах він нам так само допоможе, як у сьогоднішній грі. Головне, щоб футболіст виходив на поле та віддавався на всі сто відсотків і немає різниці, чи то українець, чи то легіонер», – підсумував головний тренер «Карпат».