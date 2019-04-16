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    Тренер «Манчестер Сіті» прокоментував стан українця Зінченка перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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    Олександр Зінченко - Тренер «Манчестер Сіті» прокоментував стан українця Зінченка перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
    Олександр Зінченко
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    Пеп Гвардіола не розраховує на нашого футболіста в другому матчі чвертьфіналу

    Тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував стан українського півзахисника Олександра Зінченка перед другим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттнема».

    «Не думаю, що Зінченко сьогодні тренуватиметься. Усі інші відновилися та готуються», - цитує слова головного тренера Твіттер команди.

    Нагадаємо, Зінченко травмувався 3 квітня в матчі Прем'єр-ліги проти «Кардіфф Сіті». За відсутності Олександра «Манчестер Сіті» програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонському «Тоттнему».

     Читайте також: Тренер «Манчестер Сіті» повідомив точну дату повернення Зінченка
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