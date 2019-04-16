Тренер «Манчестер Сіті» прокоментував стан українця Зінченка перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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Олександр Зінченко
Sportbox
Пеп Гвардіола не розраховує на нашого футболіста в другому матчі чвертьфіналу
Тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував стан українського півзахисника Олександра Зінченка перед другим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттнема».
«Не думаю, що Зінченко сьогодні тренуватиметься. Усі інші відновилися та готуються», - цитує слова головного тренера Твіттер команди.
Нагадаємо, Зінченко травмувався 3 квітня в матчі Прем'єр-ліги проти «Кардіфф Сіті». За відсутності Олександра «Манчестер Сіті» програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонському «Тоттнему».