Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
Під керівництвом Сантуша Азербайджан програв дев'ять поєдинків
Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) розрахувалася з колишнім головним тренером збірної Азербайджану з футболу Фернанду Сантушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на azerisport.com.
За дострокове розірвання контракту португалець отримав від АФФА близько 4 млн манатів (приблизно 2 млн євро).
Контракт із 71-річним Сантушем був розрахований до кінця 2027 року. Він очолив Азербайджан у минулому році. Під його керівництвом команда зазнала дев'ять поразок та двічі зіграла внічию.
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.
Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.
Заявка збірної України на матч проти Азербайджану
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Богдан Михайліченко
- Олександр Сваток
- Валерій Бондар
- Володимир Бражко
- Владислав Ванат
- Руслан Маліновський
- Олексій Гуцуляк
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Олександр Назаренко
- Олег Очеретько
- Віталій Миколенко
- Артем Бондаренко
- Єгор Ярмолюк
- Назар Волошин
- Владислав Велетень
- Іван Калюжний
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник.
