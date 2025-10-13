Головна Спорт Новини
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Сантуш очолив Азербайджан у минулому році
фото: AP

Під керівництвом Сантуша Азербайджан програв дев'ять поєдинків

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) розрахувалася з колишнім головним тренером збірної Азербайджану з футболу Фернанду Сантушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на azerisport.com.

За дострокове розірвання контракту португалець отримав від АФФА близько 4 млн манатів (приблизно 2 млн євро).

Контракт із 71-річним Сантушем був розрахований до кінця 2027 року. Він очолив Азербайджан у минулому році. Під його керівництвом команда зазнала дев'ять поразок та двічі зіграла внічию.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.

Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану

  1. Георгій Бущан
  2. Юхим Конопля
  3. Богдан Михайліченко
  4. Олександр Сваток
  5. Валерій Бондар
  6. Володимир Бражко
  7. Владислав Ванат
  8. Руслан Маліновський
  9. Олексій Гуцуляк
  10. Микола Шапаренко
  11. Артем Довбик
  12. Анатолій Трубін
  13. Ілля Забарний
  14. Олександр Назаренко
  15. Олег Очеретько
  16. Віталій Миколенко
  17. Артем Бондаренко
  18. Єгор Ярмолюк
  19. Назар Волошин
  20. Владислав Велетень
  21. Іван Калюжний
  22. Микола Матвієнко
  23. Дмитро Різник.
