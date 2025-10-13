Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану

Сантуш очолив Азербайджан у минулому році

Під керівництвом Сантуша Азербайджан програв дев'ять поєдинків

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) розрахувалася з колишнім головним тренером збірної Азербайджану з футболу Фернанду Сантушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на azerisport.com.

За дострокове розірвання контракту португалець отримав від АФФА близько 4 млн манатів (приблизно 2 млн євро).

Контракт із 71-річним Сантушем був розрахований до кінця 2027 року. Він очолив Азербайджан у минулому році. Під його керівництвом команда зазнала дев'ять поразок та двічі зіграла внічию.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.

Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану