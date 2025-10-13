Головна Спорт Новини
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
Україна зіграє з Азербайджаном сьогодні, 13 жовтня

До заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією

Сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом). Про це інформує «Главком».

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.

Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану

  1. Георгій Бущан
  2. Юхим Конопля
  3. Богдан Михайліченко
  4. Олександр Сваток
  5. Валерій Бондар
  6. Володимир Бражко
  7. Владислав Ванат
  8. Руслан Маліновський
  9. Олексій Гуцуляк
  10. Микола Шапаренко
  11. Артем Довбик
  12. Анатолій Трубін
  13. Ілля Забарний
  14. Олександр Назаренко
  15. Олег Очеретько
  16. Віталій Миколенко
  17. Артем Бондаренко
  18. Єгор Ярмолюк
  19. Назар Волошин
  20. Владислав Велетень
  21. Іван Калюжний
  22. Микола Матвієнко,
  23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
