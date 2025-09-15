Головна Спорт Новини
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: дебютні поєдинки Судакова й Ваната

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Сезон для легіонерів збірної України набирає обертів

Владислав Ванат забив гол у дебютній грі за «Жирону» 

Під час чергового ігрового клубного вікенду на поле у складах своїх клубів виходило семеро легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на вересневі матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 12 вересня в межах 5-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (вийшов на заміну на 72-й хвилині, дебют) втратила очки в домашньому поєдинку проти скромної «Санта-Клари» (1:1).

У суботу, 13 вересня в АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч, жовта картка) на своєму стадіоні розписав бойову нічию із «Челсі» (2:2).

У неділю, 14 вересня в заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) поступився на виїзді ФК «Даллас» (0:2).

У 4-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (не потрапив до заявки на гру) та Владислава Ваната (гол, замінений на 67-й хвилині, дебют) у Віго зіграла внічию з місцевою «Сельтою» (1:1).

У 5-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 60-й хвилині) програв виїзний поєдинок «Фенербахче» (0:1).

Зрештою, у 4-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) обіграв на власному стадіоні «Ланс» із рахунком 2:0.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

