Збірна України U18 з хокею обіграла Польщу і виконала своє завдання на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
фото: ФХУ

Наші хокеїсти зберегли прописку в дивізіоні IA

Збірна України U18 з хокею обіграла Польщу (6:3) на Чемпіонаті світу 2026 року і з шістьма очками гарантувала собі виживання у другому за силою дивізіоні. Про це повідомляє «Главком».

Як зіграла Україна і турнірне становище команд на Чемпіонаті світу

У передостанньому турі збірна України протистояла Польщі. За підсумками матчу «синьо-жовті» здобули вольову перемогу – 6:3. Українці зуміли обіграти поляків завдяки хеттрику нападника Данила Оліфірчука в останньому періоді.

Після перемоги над збірною Польщі Україна гарантувала собі збереження місця в дивізіоні IA на наступний сезон. При цьому «синьо-жовті» вже не зможуть поборотися за підвищення, оскільки відставання від Швейцарії складає шість очок, а до кінця чемпіонату світу один тур.

Юнацький Чемпіонат світу 2026 з хокею. Дивізіон IA. Турнірна таблиця

  1. Швейцарія – 12 очок, 4 матчі (24:6 – різниця шайб)
  2. Казахстан – 9 очок, 4 матчі (22:10)
  3. Україна – 6 очок, 4 матчі (17:16)
  4. Словенія – 3 очки, 4 матчі (12:20)
  5. Угорщина – 3 очки, 4 матчі (11:19)
  6. Польща – 3 очки, 4 матчі (10:25)

У заключному турі юнацького Чемпіонату світу з хокею збірна України зустрінеться з лідером дивізіону Швейцарією. Гра відбудеться сьогодні, 24 квітня, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, юнацька збірна України зазнала другої поразки на Чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні IA. Наша зірна вела 3:0, але поступилася Казахстану – 3:5.

