Тренера київської хокейної команди дискваліфікували на два сезони за побиття судді



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В Олександра Панченка тепер буде час, щоб перевести подих Федерація хокею України

Олександр Панченко проявив себе не з найліпшого боку

Тренер хокейної команди СДЮСШОР (Київ) Олександр Панченко в матчі чемпіонату України серед юніорів 2000-2003 р.н. , в якому його команда 20 січня 2019 року грала зі столичною «Крижинкою», на 29 хвилині гри був покараний дисциплінарним штрафом до кінця гри за втручання у дії арбітра.

Панченко арбітрів не послухав і через декілька хвилин головний суддя прийняв рішення припинити матч достроково. Тренер відреагував специфічно — наніс головному судді матчу удар рукою в область голови.

Розглянувши матеріали справи, дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв рішення тимчасово позбавити Панченка права участі в чемпіонаті України з хокею з шайбою серед юніорів 2000-2003 р.н. сезону-2018/2019 та в усіх інших без виключення офіційних змаганнях з хокею з шайбою, включаючи, але не обмежуючись, тих що проводяться та/або будуть проводитися під егідою Федерації хокею України та/або її відокремлених підрозділів як на території України так і поза її межами, та в будь-яких інших заходах, що прямо чи опосередковано можуть бути пов’язані із здійсненням будь-якої комунікації із спортивними суддями з хокею з шайбою, до кінця сезону-2018/2019 та на весь сезон-2019/2020, незалежно від зміни команди, займаної посади тощо.

Дисциплінарне покарання вступає в силу з 11 лютого 2019 року.