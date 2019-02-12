  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренера київської хокейної команди дискваліфікували на два сезони за побиття судді

    • Розсилка
    В Олександра Панченка тепер буде час, щоб перевести подих - Тренера київської хокейної команди дискваліфікували на два сезони за побиття судді
    В Олександра Панченка тепер буде час, щоб перевести подих
    Федерація хокею України

    Олександр Панченко проявив себе не з найліпшого боку

    Тренер хокейної команди СДЮСШОР (Київ) Олександр Панченко в матчі чемпіонату України серед юніорів 2000-2003 р.н. , в якому його команда 20 січня 2019 року грала зі столичною «Крижинкою», на 29 хвилині гри був покараний дисциплінарним штрафом до кінця гри за втручання у дії арбітра.

    Читайте також

    Панченко арбітрів не послухав і через декілька хвилин головний суддя прийняв рішення припинити матч достроково. Тренер відреагував специфічно — наніс головному судді матчу удар рукою в область голови.

    Розглянувши матеріали справи, дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв рішення тимчасово позбавити Панченка права участі в чемпіонаті України з хокею з шайбою серед юніорів 2000-2003 р.н. сезону-2018/2019 та в усіх інших без виключення офіційних змаганнях з хокею з шайбою, включаючи, але не обмежуючись, тих що проводяться та/або будуть проводитися під егідою Федерації хокею України та/або її відокремлених підрозділів як на території України так і поза її межами, та в будь-яких інших заходах, що прямо чи опосередковано можуть бути пов’язані із здійсненням будь-якої комунікації із спортивними суддями з хокею з шайбою, до кінця сезону-2018/2019 та на весь сезон-2019/2020, незалежно від зміни команди, займаної посади тощо.

    Дисциплінарне покарання вступає в силу з 11 лютого 2019 року.

     Читайте також: Матч дитячих хокейних клубів Одеси та Донецька завершився масовою бійкою (відео)
    Читайте також
    хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ