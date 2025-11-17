Головна Світ Політика
ФСБ заявила про запобігання замаху на ексміністра оборони Росії Шойгу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Слово і діло

За версією ФСБ, вибуховий пристрій, який мав вбити Шойгу, планували замаскувати у вазі з квітами на Троєкуровському кладовищі в Москві

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про нібито успішне запобігання спробі замаху на Сергія Шойгу, який раніше обіймав посаду міністра оборони, а зараз є секретарем Ради безпеки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тасс.

За версією ФСБ, вибуховий пристрій планували замаскувати у вазі з квітами на Троєкуровському кладовищі в Москві, щоб Шойгу загинув під час відвідування могил близьких родичів. Традиційно для російських спецслужб, у цій справі вони заявили про «український слід». 

Згідно з інформацією Центру громадських зв'язків ФСБ, для виконання замаху буцімто було завербовано чотирьох осіб: сімейну пару росіян та мігранта з Центральної Азії. 

Під час обшуків у затриманих вилучили засоби зв'язку з листуванням у месенджерах WhatsApp і Signal, де нібито містилися інструкції від «куратора». Була також вилучена ймовірна ваза, яка, за твердженням ФСБ, була замаскована під квіткову композицію. Всередині, як заявляють російські спецслужби, нібито була прихована камера відеоспостереження з функцією дистанційного керування та можливістю передачі даних за межі країни.

Як відомо, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

До слова, ФСБ РФ повідомила, що начебто зірвала спробу організувати потужний вибух на Кримському мосту за допомогою замінованого автомобіля нібито зі смертником. 

Зазначається, що це нібито організували спецслужби України. Вибуховий пристрій доставили до Росії з України транзитом через ряд країн, безпосередньо в РФ його ввезли з Грузії. Затримано всіх причетних до ввезення бомби.

