Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 13 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Парасноубординг Бенкед слалом. Жінки, клас LL2 Кейт Делсон (США) Ліза Бунсхотен-Вос (Нідерланди) Бренна Гакабі (США) Парасноубординг Бенкед слалом. Чоловіки, клас UL Джакопо Лукіні (Італія) Пен'яо Ван (Китай) Зіхао Цзян (Китай) Парасноубординг Бенкед слалом. Чоловіки, клас LL1 Ноа Елліотт (США) Дайкі Огурі (Японія) Майк Шульц (США) Парасноубординг Бенкед слалом. Чоловіки, клас LL2 Емануель Ператонер (Італія) Фабріс фон Грюніген (Швейцарія) Бен Тадхоуп (Австралія) Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Йоганнес Айгнер (Австрія) Джакомо Бертаньолі (Італія) Міхал Голас (Польща) Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Артур Боше (Франція) Робін Кюш (Швейцарія) Олексій Бугаєв (Росія) Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Рене де Сільвестро (Італія) Нільс де Ланген (Нідерланди) Єспер Педерсен (Норвегія) Парабіатлон Спринт-персьют. Жінки, клас сидячи Кендалл Гретш (США) Юнджі Кім (Південна Корея) Анья Вікер (Німеччина) Парабіатлон Спринт-персьют. Чоловіки, клас сидячи Єрбол Хамітов (Казахстан) Тарас Радь (Україна) Чжису Лю (Китай) Парабіатлон Спринт-персьют. Жінки, клас стоячи Наталі Вілкі (Канада) Ірина Буй (Україна) Олександра Кононова (Україна) Парабіатлон Спринт-персьют. Чоловіки, клас стоячи Цзяюнь Кай (Китай) Григорій Вовчинський (Китай) Марко Маєр (Німеччина) Парабіатлон Спринт-персьют. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Каріна Едлінгерова (Чехія) Юе Ван (Китай) Сімона Бубенічкова (Чехія) Леоні Марія Вальтер (Німеччина) Парабіатлон Спринт-персьют. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Шуань Ю (Китай) Олександр Казік (Україна) Анатолій Ковалевський (Україна)

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в гігантському слаломі, які подарували як історії гучних перемог, так і прикрих поразок. Щодо перемог, то свою першу в кар'єрі золоту медаль Паралімпіади здобув італієць Рене де Сільвестро, який після низки других місць нарешті зумів здобути перемогу. У класі сидячи допомогло йому і те, що один з інших фаворитів, Єрун Кампшрейр, який йшов другим, не зумів фінішувати дистанцію. Нідерландець має прокляття на Паралімпіадах у гігантському слаломі: 2018-го він був дискваліфікований, 2022-го зійшов з траси, і через чотири роки це повторилося знову. Також великим досягненням стала перша золота медаль Паралімпійських ігор в Італії для однієї з головних зірок форуму чотирирічної давнини – Артура Боше.

У парасноубордингу відбулися змагання у бенкед слаломі. І лише одному спортсмену вдалося здобути чемпіонство у цій дисципліні після золота в сноубордкросі – ним виявився улюбленець італійської публіки Емануель Ператонер. Італієць був найкращим в обох спробах, вигравши у другого місця понад дві секунди часу. Варто відзначити і успіх надії американського парасноубордингу Кейт Делсон: 20-річна спортсменка після срібла у сноубордкросі додала до свого активу неочікуване золото в бенкед слаломі, де вона не мала яскравих виступів раніше.

У парабіатлоні спринти-персьюти подарували справжню боротьбу до останніх метрів. Найбільше вона зачепила українських спортсменів: Григорій Вовчинський після другої стрільби мав комфортну перевагу над китайським суперником, але на останньому колі вирішив збавити оберти, чим дав можливість наздогнати себе Цзяюню Каю та випередити на фінішній прямій на дві десяті секунди. Інший епічний фініш стався у класі спортсменок з ураженням зору, де бронзу розділили одразу дві спортсменки – Сімона Бубенчікова та Леоні Марія Вальтер.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна втрималася на сьомій позиції медального заліку фото: МОК

Після сьомого змагального дня у трійці найкращих сталася одна зміна: завдяки одразу трьом золотим медалям на третє місце піднялися господарі, італійці. Вони витіснили австрійців, які мають однакову кількість золотих, але меншу кількість срібних медалей, на четверте місце. Варто відзначити, що хоч Україна і не змогла піднятися у медальному заліку, вона наразі є третьою країною за загальною кількістю нагород, поступаючись лише Китаю та США.