Собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді

Собака вибіг на трасу під час кваліфікації командного жіночого спринту з лижних перегонів на Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Пес з'явився на трасі на фінішній прямій. Несподівана поява собаки не мала впливу на результат.

ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

Власник собаки розповів, що Назгул – «упертий, але дуже лагідний».

