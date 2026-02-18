Головна Спорт Новини
Собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді
Власник собаки розповів, що Назгул – «упертий, але дуже лагідний»

Несподівана поява собаки не мала впливу на результат гонки

Собака вибіг на трасу під час кваліфікації командного жіночого спринту з лижних перегонів на Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Пес з'явився на трасі на фінішній прямій. Несподівана поява собаки не мала впливу на результат. 

ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

Власник собаки розповів, що Назгул – «упертий, але дуже лагідний».

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що в дванадцятий день Олімпіади 2026 розігрується десять комплектів нагород

