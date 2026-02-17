Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння
Сара Гектор зуміла виправитися на Олімпіаді після невдалого для себе Чемпіонату світу
фото: FIS

Сара Гектор зуміла вдруге поспіль взяти медаль Олімпіади в гігантському слаломі

Шведська гірськолижниця Сара Гектор зуміла вибороти срібну нагороду Олімпіади, попри те, що її участь у змаганнях взагалі була під питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT Sport. 

Втрата форми перед Олімпіадою

Як з'ясувалося пізніше, безпосередньо перед стартом Олімпіади Гектор перенесла харчове отруєння, яке не лише підірвало її фізичний стан, а й змусило серйозно сумніватися у власній спроможності конкурувати на найвищому рівні. В інтерв'ю виданню SVT Sport шведка зізналася, що підготовка до захисту титулу олімпійської чемпіонки перетворилася на боротьбу за відновлення базових сил.

«Я дуже сумнівалася у собі, оскільки була зовсім не у формі. Випадкове харчове отруєння призвело до того, що я втратила кондиції саме тоді, коли вони були потрібні найбільше», – розповіла Гектор. Для досвідченої гірськолижниці, стан виснаження перед олімпійським забігом став справжнім психологічним ударом.

Особлива медаль Гектор

Попри незадовільне самопочуття, Гектор продемонструвала блискучу техніку на трасі. У підсумку вона розділила другу сходинку п'єдесталу з норвежкою Теєю Луїз Штьєрнесунн. Обидві спортсменки показали ідентичний час, що є рідкістю не лише для Олімпіади, а й загалом. Хоча Сарі не вдалося повторити свій золотий успіх Пекіна 2022, це срібло стало для неї другою олімпійською медаллю в кар'єрі. Вона провела обидві спроби стабільно та без грубих помилок, продемонструвавши високий рівень до самого фінішу. Цей результат дозволив шведській гірськолижниці вкотре підтвердити свій статус однієї з найсильніших спортсменок у технічних видах гірськолижного спорту. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що американська лижниця зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади. Американська легенда лижних перегонів Джессіка Діггінс довела статус найтитулованішої лижниці в історії США, здобувши бронзову медаль у гонці на 10 км ковзанярським стилем з серйозним пошкодженням.

Теги: отруєння гірські лижі Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57
Фінські хокеїстки жодного разу не фінішували поза п'ятіркою найкращих на Олімпіадах
Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус
5 лютого, 07:00
Ромей є дев'ятиразовою учасницею Чемпіонатів Європи, де двічі відзначалася медалями у складі жіночої команди Італії
Призерка Чемпіонатів Європи з керлінгу оскаржить недопуск до Олімпіади-2026 в CAS
5 лютого, 19:48
Російський прапор на трибунах з'явився в третьому періоді
Олімпіада. Російський прапор з'явився на хокейній грі, на якій були присутні Рубіо і Венс
6 лютого, 12:00
Катерина Коцар завершила виступи на 14 місці
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
7 лютого, 13:31
Санкарка Юліанна Туницька на Олімпіаді 2022 зупинилася за крок до виходу до фінального заїзду
Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого
10 лютого, 00:36
Олена Стецків та Олександра Мох взяли участь у змаганнях двійок у санному спорті, які стали першими в історії Олімпіади
Олімпіада 2026. Результати українців за 11 лютого
12 лютого, 01:32
МОК дискваліфікував Гераскевича
МОК дискваліфікував Гераскевича
12 лютого, 10:33
Кирило Марсак може показати один з найкращих результатів в історії українського фігурного катання
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 13 лютого
12 лютого, 20:56

Новини

Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння
Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua