Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння

Сара Гектор зуміла вдруге поспіль взяти медаль Олімпіади в гігантському слаломі

Шведська гірськолижниця Сара Гектор зуміла вибороти срібну нагороду Олімпіади, попри те, що її участь у змаганнях взагалі була під питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT Sport.

Втрата форми перед Олімпіадою

Як з'ясувалося пізніше, безпосередньо перед стартом Олімпіади Гектор перенесла харчове отруєння, яке не лише підірвало її фізичний стан, а й змусило серйозно сумніватися у власній спроможності конкурувати на найвищому рівні. В інтерв'ю виданню SVT Sport шведка зізналася, що підготовка до захисту титулу олімпійської чемпіонки перетворилася на боротьбу за відновлення базових сил.

«Я дуже сумнівалася у собі, оскільки була зовсім не у формі. Випадкове харчове отруєння призвело до того, що я втратила кондиції саме тоді, коли вони були потрібні найбільше», – розповіла Гектор. Для досвідченої гірськолижниці, стан виснаження перед олімпійським забігом став справжнім психологічним ударом.

Особлива медаль Гектор

Попри незадовільне самопочуття, Гектор продемонструвала блискучу техніку на трасі. У підсумку вона розділила другу сходинку п'єдесталу з норвежкою Теєю Луїз Штьєрнесунн. Обидві спортсменки показали ідентичний час, що є рідкістю не лише для Олімпіади, а й загалом. Хоча Сарі не вдалося повторити свій золотий успіх Пекіна 2022, це срібло стало для неї другою олімпійською медаллю в кар'єрі. Вона провела обидві спроби стабільно та без грубих помилок, продемонструвавши високий рівень до самого фінішу. Цей результат дозволив шведській гірськолижниці вкотре підтвердити свій статус однієї з найсильніших спортсменок у технічних видах гірськолижного спорту.

