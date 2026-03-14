Паралімпіада-2026. Результати українців у сьомий змагальний день

Григорію Вовчинському не вистачило двох десятих секунди до свого третього золота Паралімпіад у біатлоні

13 березня виявилося найбільш медальним для синьо-жовтих

13 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Шість медалей у парабіатлоні

Українські спортсмени повернулися до медальних виступів після шести днів серії без нагород. Їх вдалося здобути одразу шість у спринті-персьюті в різних класифікаціях.

У чоловічому класі сидячи срібну медаль виборов Тарас Радь. Українець припустився одного промаху на двох вогневих рубежах і фінішував другим, поступившись лише казахстанцю Єрболу Хамітову. Інші українці також фінішували у топ-15: Василь Кравчук посів восьме місце, Григорій Шимко став дев’ятим, Павло Баль – дванадцятим, а Олександр Алексик – тринадцятим.

Ще одну срібну нагороду для України здобув Григорій Вовчинський у класі стоячи. Після другої стрільби українець очолював гонку та випереджав головного суперника майже на десять секунд, однак на останніх метрах дистанції поступився китайцю Цзяюнь Цаю. У підсумку Вовчинський програв золото лише 0,2 секунди. Серафим Драгун завершив гонку п’ятим, Дмитро Середа – десятим, а Сергій Романюк у фінальному старті участі не брав.

У жіночій гонці класу стоячи українки оформили подвійний подіум. Ірина Буй стала срібною призеркою, а Олександра Кононова здобула бронзову медаль. Перемогу у гонці святкувала канадка Наталі Вілкі. Ще дві українки фінішували поруч із п'ятіркою найкращих: Людмила Ляшенко посіла шосте місце, а Богдана Конашук стала сьомою.

У жіночому класі спортсменок із порушенням зору українські біатлоністки залишилися поза подіумом, але показали стабільні виступи: Оксана Шишкова фінішувала сьомою, Ілона Варковець стала восьмою, Олександра Даниленко посіла десяте місце, а Романа Лобашева – одинадцяте.

Ще один подвійний подіум українці оформили у чоловічому класі спортсменів із ураженням зору. Срібну медаль виборов Олександр Казік, а бронзову – Анатолій Ковалевський. Ярослав Решетинський завершив гонку на п’ятій позиції, Ігор Кравччук став шостим, тоді як Дмитро Суярко на старт не вийшов.

Дебют України на Паралімпіаді-2026 в гірськолижному спорті

У п'ятницю відбувся історичний виступ у парагірськолижному спорті. Українець Максим Гелюта дебютував на головному турнірі чотириріччя, виступивши у гігантському слаломі у класі стоячи. У першому заїзді він показав 29-й результат, а у другій спробі покращив час більш ніж на три секунди та піднявся у підсумковому протоколі. За сумою двох спусків Гелюта посів 27-ме місце. Цей старт став особливим, адже він став першим українцем за останні 12 років, який виступив у гірськолижних дисциплінах на зимових Паралімпійських іграх.

Другий старт для Владислава Хільченка

Також цього дня Україна була представлена у парасноубордингу. Свій другий старт на Паралімпіаді-2026 провів дебютант Ігор Владислав Хільченко, який виступає у класі спортсменів із ураженнями верхніх кінцівок. В обох заїздах він показав 19-й час, але в підсумковому протоколі опинився на 21-му місці через те, що до фінального протоколу бралися не обидві спроби, а лише найкраща з них.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 13 березня 2026 року, пройшов сьомий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно тринадцять комплектів нагород у трьох різних видах спорту – парабіатлоні, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.