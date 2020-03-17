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    Третина людей у «Валенсії» хвора на коронавірус

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    <p><span>&laquo;Кажани&raquo; як збудник</span></p> <div><span><br /></span></div> - Третина людей у «Валенсії» хвора на коронавірус

    «Кажани» як збудник


    Іспанський футбольеий клуб став епіцентром поширення епідемії

    «Валенсія» офіційно повідомила про те, що 35% тестів на коронавірус в клубі виявилися позитивними. Імена заражених не повідомляються (точно відомо, що серед інфікованих Гарай та Мангаля).

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    «Всі випадки є безсимптомними, заражені знаходяться в своїх будинках під наглядом і з необхідними заходами ізоляції. У клубі 35% позитивних тестів. За злою іронією долі неофіційна клубу - «Кажани», а саме ці тварини стали причиною світової пандемії.

    «Валенсія» наполягає на тому, щоб місцеві жителі залишалися в своїх будинках і строго слідувало всім вже опублікованим гігієнічним і профілактичним заходам», - йдеться у заяві «Валенсії».

    При цьому недолугий російський легіонер клубу - Денис Черишев - режим самоізоляції порушує - його зафіксували на пробіжці в місті. За це його було піддано обструкції. Схожий випадок відбувся в Англії, де безтурботні послідовники Руді Гобера вийшли у місто, чим порушили умови карантину.


    Іспанія ФК Валенсія Денис Черишев коронавірус
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