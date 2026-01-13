Головна Спорт Новини
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ангеліні Калініній жодного разу не вдавалося пройти кваліфікацію Australian Open: її найкращим результатом було друге коло
фото: REUTERS/Amr Alfiky

Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Віталій Сачко доєдналися до Юлії Стародубцевої

Українські тенісисти продемонстрували стовідсотковий результат у першому раунді кваліфікації Australian Open-2026, здобувши три перемоги 13 січня. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш впевнено свій матч розпочала Ангеліна Калініна. Попри стартове відставання у три гейми в першому сеті проти Джоанни Гарленд із Тайваню, українка зуміла перехопити ініціативу, вигравши партію 7:5. Другий сет пройшов за повної домінації Калініної, яка закрила поєдинок із рахунком 7:5, 6:2. Наступною суперницею 178-ї ракетки світу стане нідерландка Анук Куверманс.

Дар'я Снігур пробилася до наступного раунду у більш напруженій боротьбі проти досвідченої польки Катаржини Кави. Українка швидко виграла перший сет (6:1), але дозволила суперниці повернутися в гру в другій партії. Зібравшись у вирішальному сеті, Снігур оформила перемогу з підсумковим результатом 6:1, 2:6, 6:2. У півфіналі кваліфікації вона зійдеться у поєдинку з представницею Канади Карсон Бренстайн.

У чоловічому розряді успішно стартував перша ракетка України Віталій Сачко. Його суперник змінився в останній момент: замість травмованого Майкла Ммо на корт вийшов резервіст Віктор Дурасовіч із Норвегії. Сачко впевнено забрав першу партію, а в другій виявив характер, відігравшись із рахунку 1:4. Доля матчу вирішилася на тайбрейку, де українець віддав супернику лише одне очко – 6:3, 7:6 (1). У наступному колі на нього чекає канадієць Ліам Драксль.

Таким чином, усі четверо українців (Стародубцева, Калініна, Снігур та Сачко) продовжують боротьбу за вихід до основної сітки першого турніру Grand Slam сезону. Для остаточного успіху кожному з них необхідно виграти ще по два матчі.

Нагадаємо, вчора, 12 січня, Юлія Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open. У поєдинку, що тривав майже дві години, українка виявилася сильнішою, ніж представниця Франції Аліс Тубелло з підсумковим результатом 6:2, 3:6, 6:0.

