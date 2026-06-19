Триразовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Канадець вирішив повісити ключку та ковзани на цвях
Форвард «Вінніпега» Джонатан Тейвз оголосив про завершення виступів на професіональному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.
У лавах «Джетс» 38-річний хокеїст провів останній сезон. Перед цим він віддав 16 років «Чикаго». Після кампанії 2022/23 Тейвз призупинив кар'єру та повернувся на лід після паузи торік.
У сезоні 2025/26 канадець зіграв 82 поєдинки регулярної першості. До свого активу він записав 11 шайб і 18 результативних передач. «Вінніпег» не зміг пробитися в плейоф.
Найбільші досягнення в кар'єрі Тейвза пов'язані з «Блекгокс». Із «Чикаго» він тричі виграв Кубок Стенлі (2010, 2013 та 2015 роки). Загалом під егідою НХЛ центрфорвард зіграв 1149 матчів регулярки, в яких оформив 383 голи та 529 асистів.
Тейвз входить до «Потрійного золотого клубу». Його членами стають хокеїсти, які брали Кубок Стенлі, перемагали на чемпіонатах світу та тріумфувала на Оліімпійських іграх. У складі збірної Канади форвард виграв ЧС-2007 та двічі виграв олімпійське «золото» (2010, 2014).
До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.
Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» повернулися до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.
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