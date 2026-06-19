Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Триразовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Триразовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Джонатан Тейвз остаточно пішов із великого хокею
фото: USA Today

Канадець вирішив повісити ключку та ковзани на цвях

Форвард «Вінніпега» Джонатан Тейвз оголосив про завершення виступів на професіональному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У лавах «Джетс» 38-річний хокеїст провів останній сезон. Перед цим він віддав 16 років «Чикаго». Після кампанії 2022/23 Тейвз призупинив кар'єру та повернувся на лід після паузи торік.

У сезоні 2025/26 канадець зіграв 82 поєдинки регулярної першості. До свого активу він записав 11 шайб і 18 результативних передач. «Вінніпег» не зміг пробитися в плейоф.

Найбільші досягнення в кар'єрі Тейвза пов'язані з «Блекгокс». Із «Чикаго» він тричі виграв Кубок Стенлі (2010, 2013 та 2015 роки). Загалом під егідою НХЛ центрфорвард зіграв 1149 матчів регулярки, в яких оформив 383 голи та 529 асистів.

Тейвз входить до «Потрійного золотого клубу». Його членами стають хокеїсти, які брали Кубок Стенлі, перемагали на чемпіонатах світу та тріумфувала на Оліімпійських іграх. У складі збірної Канади форвард виграв ЧС-2007 та двічі виграв олімпійське «золото» (2010, 2014).

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» повернулися до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.

Читайте також:

Теги: хокей НХЛ «Вінніпеґ Джетс» «Чікаґо Блекгокс»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вп'яте поспіль пропустить чемпіонат світу
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
9 червня, 23:59
Україна вперше за 20 років виступить в елітному дивізіоні Чемпіонату світу
Україна отримала нового суперника на Чемпіонаті світу з хокею: як це сталося
6 червня, 14:26
Збірна України з хокею піднялася у світовому рейтингу на 19-е місце
Стало відомо, як піднялась у світовому рейтингу збірна України з хокею після повернення в еліту
8 червня, 21:00
Крикунов: Вони кричали, що спорт поза політикою, а у них спорт попереду політики
«Знущаються». Екстренер збірної РФ з хокею прокоментував відсторонення Росії від Чемпіонату світу
8 червня, 21:57
«Сокіл» представлятиме Україну в Континентальному кубку
«Сокіл» дізнався суперників у Континентальному кубку 2026/27 з хокею
11 червня, 11:57
«Гаррікейнз» повернули Кубок Стенлі до Північної Кароліни
«Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років
15 червня, 07:30

Новини

Триразовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Триразовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
«Тоттенгем» оформив черговий трансфер у лінію оборони
«Тоттенгем» оформив черговий трансфер у лінію оборони
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua