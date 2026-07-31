«Реал» за звичною схемою відпустив вихованця в чемпіонат Італії

Віктор Вальдепеньяс продовжить кар'єру в Серії A

Королівський клуб підстрахувався на випадок прогресу футболіста

Італійська «Фіорентина» придбала оборонця мадридського «Реала» Віктора Вальдепеньяса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець «вершкових» підписав із флорентійцями контракт на пять років. «Фіалки» віддали за таланта 8 млн євро. Іспанський гранд також отримає половину суми з наступного продажу центрбека.

Окрім того, «Реал» заклав у договорі опцію зворотного викупу Вальдепеньяса. Протягом найближчих трьох сезонів «вершкові» матимуть право повернути оборонця за певну суму. Мадридці регулярно вписують такий пункт у контракт, щоб повертати реалізованих талантів на кшталт хавбека Ніко Паса.

У минулому сезоні Вальдепеньяс дебютував за «Реал». За його плечима залишився один матч у першій команді «вершкових». Також він виступав за резерв мадридців – «Кастілью» – та колектив U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.