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Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи
Гімнасти з РФ не матимуть національних символів
фото: пропагандистські медіа

Господарі змагань не бажають бачити та чути символіку агресора

Росіяни та білоруси змагатимуться на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики без прапорів і гімнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на European Gymnastics.

Таке рішення ухвалив уряд Хорватії. Турнір відбудеться в Загребі 19-23 серпня. Хорватська влада змирилася зі зняттям санкцій зі спортсменів Росії та Білорусі, але толерувати їхню участь в змаганнях не збирається.

«Відповідно до перехідного підходу, схваленого позачерговою Генеральною асамблеєю 29 липня після рішення World Gymnastics, уряд Хорватії ухвалив застосування всіх заходів, що стосуються заборони використання російського та білоруського державних прапорів, гімнів, національної символіки та національних ідентифікаторів під час цього Чемпіонату Європи», – йдеться в заяві.

Збірна України за результатами жеребкування потрапила до однієї кваліфікаційної групи з Білоруссю. Українська федерація гімнастики звернулася до European Gymnastics з проханням про розведення збірних у різні групи Чемпіонату Європи. На це звернення функціонери поки не відреагували.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: російські спортсмени Хорватія спортивна гімнастика чемпіонат Європи

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