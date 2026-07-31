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«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ
Вангеліс Павлідіс зацікавив «блаугранас»
фото: EFE

Чемпіон Ла Ліги знайшов новий варіант підсилення атаки

Форвард лісабонської «Бенфіки» Вангеліс Павлідіс потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Грек поповнив список кандидатів «Барси» на вакантну роль центрфорварда. Пріоритетом «блаугранас» залишається Хуліан Альварес із мадридського «Атлетіко». До кандидатури Павлідіса іспанський гранд перейде в разі неможливості оформити трансфер аргентинського нападника.

Грецький форвард розпочав третій сезон у складі «Бенфіки». За плечима Павлідіса також досвід виступів у чемпіонатах Нідерландів і Німеччини. Його контракт із «орлами» розрахований до літа 2029 року.

У новому сезоні Павлідіс провів два поєдинки в кваліфікації Ліги Європи, в яких оформив чотири голи та один асист. У минулій кампанії грек зіграв 53 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 30 м'ячів і шість результативних передач.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Бенфіка

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