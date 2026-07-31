Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»
Бруно Іглесіас пройшов школу «вершкових»
фото: LAYA

Середняк Прем'єр-ліги оформив гучний трансфер

Львівські «Карпати» закрили підписання атакувального хавбека резервної команди мадридського «Реала» Бруно Іглесіаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачок уклав із «левами» контракт на два роки. У договорі сторони також передбачили пункт продовження співпраці ще на сезон. «Карпатам» іспанець дістався безкоштовно.

Іглесіас у 12 років потрапив до структури «Реала». Він виступав за команди U-17, U-19, третю та другу команду «вершкових» – «Кастілью». Також півзахисник провів один рік у резерві «Сельти» з Віго на правах оренди.

У минулому сезоні Іглесіас провів 21 матч. Результативними діями він не відзначився. Іспанець може зіграти атакувального, центрального та навіть опорного хавбеків, а також лівого вінгера.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК Реал (Мадрид) ФК Карпати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підопічні Віктора Скрипника відсвяткували успіх
«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги
Сьогодні, 19:57
Едуард Козік продовжить виступи за «хліборобів»
«Шахтар» знову відпустив власного вихованця в середняк Прем'єр-ліги
Вчора, 17:57
Іван Калеро перебрався в УПЛ
«Карпати» оформили перехід легіонера з чемпіонату Іспанії
Вчора, 19:58
«Карпати» презентували новачків та титульного партнера
Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада
28 липня, 18:50
Денис Підгурський уклав контракт з «Кривбасом» на два роки
«Кривбас» підписав контракт з відомим українським півзахисником
Вчора, 13:06
Акім Тутєров зробив крок у дорослий футбол
«Колос» уклав контракт із братом перспективного українського футболіста
27 липня, 15:53
Джиммі Мпанзу повинен підсилити лінію оборони
«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством
22 липня, 17:59
Фелліпе Вієйра перебрався до міста Лева
Середняк Прем'єр-ліги оформив перехід чергового іноземця
22 липня, 19:30
Георгій Єрмаков повернувся в чемпіонат України
«Харків» оголосив про трансфер голкіпера збірної України
29 липня, 20:44

Новини

«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ
«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ
Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи
Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи
«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»
«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»
«Реал» за звичною схемою відпустив вихованця в чемпіонат Італії
«Реал» за звичною схемою відпустив вихованця в чемпіонат Італії
«Ньюкасл» несподівано залишився без головного тренера
«Ньюкасл» несподівано залишився без головного тренера
«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги
«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua