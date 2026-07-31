«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»

Середняк Прем'єр-ліги оформив гучний трансфер

Львівські «Карпати» закрили підписання атакувального хавбека резервної команди мадридського «Реала» Бруно Іглесіаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачок уклав із «левами» контракт на два роки. У договорі сторони також передбачили пункт продовження співпраці ще на сезон. «Карпатам» іспанець дістався безкоштовно.

Іглесіас у 12 років потрапив до структури «Реала». Він виступав за команди U-17, U-19, третю та другу команду «вершкових» – «Кастілью». Також півзахисник провів один рік у резерві «Сельти» з Віго на правах оренди.

У минулому сезоні Іглесіас провів 21 матч. Результативними діями він не відзначився. Іспанець може зіграти атакувального, центрального та навіть опорного хавбеків, а також лівого вінгера.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.