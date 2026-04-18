«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання

Швейцарський клуб вирішив не впускати на свою арену колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян

Швейцарський футбольний клуб «Базель» оголосив про скасування концерту американського репера Каньє Веста, який мав відбутися на стадіоні «Санкт-Якоб Парк» у червні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Причина радикального рішення

Представники клубу пояснили це рішення тим, що після ретельного аналізу ситуації надання платформи артисту з його неоднозначним бекграундом суперечить внутрішнім цінностям організації. Завдяки цьому «Базель» поповнив перелік європейських майданчиків, які відмовляються приймати виконавця, тепер відомого як Ye, через його минулі антисемітські висловлювання та публічне вихваляння Адольфа Гітлера. Попри те, що в січні репер перепросив за свою поведінку, пов’язавши її з нелікованим біполярним розладом, європейські культурні та спортивні інституції залишаються непохитними у своєму бажанні дистанціюватися від його постаті.

Бойкот Веста по всій Європі

Ситуація в Швейцарії стала лише частиною масштабного бойкоту артиста в Європі. Буквально за кілька днів до цього про скасування виступу на стадіоні в Хожуві оголосила Польща, де міністерка культури Марта Цєнкоська назвала проведення подібного заходу неприпустимою нормалізацією ненависті. У Франції концерт у Марселі був відкладений самим артистом після того, як влада країни почала розглядати можливість повної заборони його виступу, а Велика Британія пішла ще далі, заблокувавши реперу в'їзд до країни, що призвело до скасування його хедлайнерського сету на фестивалі Wireless. Хоча нещодавно Каньє Весту вдалося провести два аншлагові концерти на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі, його спроба повернутися на велику європейську арену наразі стикається з жорстким опором через репутаційні ризики, які організатори вважають неприйнятними.

