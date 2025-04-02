У Росії помер екстренер жіночої збірної України з волейболу

У сезоні 2014/2015 років Голотов вивів «Хімік» до півфіналу Кубка Виклику

Голотов був десятиразовим чемпіоном України

31 березня у Росії на 64-му році життя помер екснаставник жіночої національної збірної України з волейболу, десятиразовий чемпіон України в статусі тренера Сергій Голотов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Сергій Іванович народився 25 червня 1961 року в Білгороді (РФ). У волейбол починав грати під керівництвом олімпійського чемпіона Токіо-1964 Юрія Венгеровського. Грав на позиції пасуючого.

Голотов двічі очолював жіночу національну команду України (1999-2001, 2007-08 роки). Був асистентом головного тренера (2001-2005 роки).

Голотов був десятиразовим чемпіоном України (1998, 2000, 2004-08, 2013-16 роки) та 11-разовим володарем Кубка України (1997-2000, 2005-08, 2014-16 роки).

У сезоні 2014/2015 років він вивів «Хімік» до півфіналу Кубка Виклику.

Нагадаємо, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.