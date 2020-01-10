Українські фігуристи посіли сьоме місце Юнацьких Олімпійських Ігор в короткій програмі



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Попереду у нашого дуету довільна програма

Софія Нестерова та Артем Даренський з Дніпра вражені атмосферою на ЮОІ

Сьогодні на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні свої змагання розпочали представники фігурного катання, а саме спортивні пари, серед яких наш дует Софія Нестерова та Артем Даренський.

«Ми приємно здивовані неймовірною атмосферою. Ми відчували підтримку глядачів. Вони так голосно кричали, що ми навіть не могли почути свого тренера перед тим, як виходили на лід», - сказала після виступу пресслужбі НОК України Софія Нестерова.

Повністю погодився зі словами Софії й Артем, але про виступ сказав наступне: «Дійсно гарна атмосфера, але прокатом не зовсім задоволений. Хотілося краще. Будемо намагатися у другій програмі покращати виконання свого прокату та результат».

За підсумками короткої програми, яку спортсмени виконали під іспанські мотиви, українці фінішували з 7-м результатом (45.82). 12 січня Софія та Артем під музику Джеймса Хорнера з кінофільму «Хоробре серце» продемонструють довільну програму. «На кожен з наших виступів ми виходимо із хоробрими серцями», - додала Софія.

Також сьонодні у змаганнях гірськолижників в суперкомбінації українець Тарас Філяк показав 35-й результат серед 63-х спортсменів.