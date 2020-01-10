Український фігурист Андрій Кокура став шостим на юнацькій Олімпіаді, встановивши особистий рекорд
Поки що це найкращий виступ українців у швейцарській Лозанні
Чудовий старт на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які розпочалися в Лозанні, задає наш фігурист Андрій Кокура. В одиночному катанні українець з результатом 62.48 встановив свій особистий рекорд у короткій програмі, посівши високе 6 місце, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.
Одразу після виступу у бесіді з пресслужбою НОК учень Дмитра Дмитренка прокоментував свій результат.
«Сьогодні мені вдалося достатньо непогано виконати свій прокат. В мене був недокрут на каскаді, можна було краще виконати аксель, недопрацював оберти. Але в цілому, дійсно, це мій найкращий результат у короткій програмі. Буду й надалі робити все від мене залежне, щоб гарно підготуватися до виступу у довільній програмі», - сказав Андрій.
Він також висловив слова вдячності усім глядачам, які прийшли на трибуни Lausanne Skating Arena. «Сьогодні на арені відчувалася неймовірна підтримка. Глядачі дуже тепло мене зустріли, за що я дуже їм вдячний».
Відзначимо, свій виступ на ЮОІ-2020 Андрій продовжить 12 січня.