  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український фігурист Андрій Кокура став шостим на юнацькій Олімпіаді, встановивши особистий рекорд

    • Розсилка
    Київський спортсмен виступати ще в одному виді програми - Український фігурист Андрій Кокура став шостим на юнацькій Олімпіаді, встановивши особистий рекорд
    Київський спортсмен виступати ще в одному виді програми

    Поки що це найкращий виступ українців у швейцарській Лозанні

    Чудовий старт на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які розпочалися в Лозанні, задає наш фігурист Андрій Кокура. В одиночному катанні українець з результатом 62.48 встановив свій особистий рекорд у короткій програмі, посівши високе 6 місце, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

    Одразу після виступу у бесіді з пресслужбою НОК учень Дмитра Дмитренка прокоментував свій результат.

    «Сьогодні мені вдалося достатньо непогано виконати свій прокат. В мене був недокрут на каскаді, можна було краще виконати аксель, недопрацював оберти. Але в цілому, дійсно, це мій найкращий результат у короткій програмі. Буду й надалі робити все від мене залежне, щоб гарно підготуватися до виступу у довільній програмі», - сказав Андрій.

    Він також висловив слова вдячності усім глядачам, які прийшли на трибуни Lausanne Skating Arena. «Сьогодні на арені відчувалася неймовірна підтримка. Глядачі дуже тепло мене зустріли, за що я дуже їм вдячний».

    Відзначимо, свій виступ на ЮОІ-2020 Андрій продовжить 12 січня.

     Читайте такожУкраїнські фігуристи посіли сьоме місце Юнацьких Олімпійських Ігор в короткій програмі
    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ