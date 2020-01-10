Український фігурист Андрій Кокура став шостим на юнацькій Олімпіаді, встановивши особистий рекорд



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Київський спортсмен виступати ще в одному виді програми

Поки що це найкращий виступ українців у швейцарській Лозанні

Чудовий старт на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які розпочалися в Лозанні, задає наш фігурист Андрій Кокура. В одиночному катанні українець з результатом 62.48 встановив свій особистий рекорд у короткій програмі, посівши високе 6 місце, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

Одразу після виступу у бесіді з пресслужбою НОК учень Дмитра Дмитренка прокоментував свій результат.