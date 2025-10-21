Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк»

«Старий Луцьк» припинив співпрацю з Антоном Мусієнком

У чоловічій Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Старий Луцьк-Університет» оголосив про припинення співпраці з Антоном Мусієнком.

Клуб через соцмережі подякував наставнику за внесок у розвиток команди та роботу, проведену разом із гравцями й тренерським штабом.

Деталі щодо кадрових рішень і тренера, який очолить команду Суперліги, клуб повідомить згодом.

Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк» в якості в.о., але з ним команда не зуміла виграти жодного з п’яти матчів регулярного чемпіонату і програла 0:2 «Київ-Баскету» у чвертьфіналі плей-оф.

Незважаючи на результати кінцівки сезону, перед стартом цього чемпіонату Мусієнко став повноцінним головним тренером команди, але так і не здобув дебютну перемогу – луцька команда почала чемпіонат з п’яти поразок.

На цьому тижні в рамках четвертого туру «Старий Луцьк» в Івано-Франківську зіграє проти «Запоріжжя» та «Дніпра».

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ягупова провела на майданчику 18 хвилин
Ягупова набрала три очки у грі баскетбольної Євроліги
17 жовтня, 12:15
На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
15 жовтня, 19:37
Пірс десять разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
10 жовтня, 12:03
Дубнюк провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала 16 очок та зробила 3 підбирання
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
6 жовтня, 12:01
3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
1 жовтня, 12:18
Владислава Волошина провела 12 матчів за національну збірну України
«Будівельник» підписав контракт з ексгравчинею збірної України з баскетболу
26 вересня, 17:57
В'ячеслав Бобров провів на майданчику 18 хвилин
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
25 вересня, 10:31
Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA)
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
24 вересня, 13:55
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
22 вересня, 10:59

Новини

Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua