Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
Пірс десять разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА
фото: USA TODAY Sports

Член зали слави баскетболу був заарештований за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння

Чемпіон НБА 2008 року у складі «Бостон Селтікс» 47-річний американський ексбаскетболіст Пол Пірс був заарештований дорожнім патрулем штату Каліфорнія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

У вівторок, 7 жовтня, Пірса виявили сплячого за кермом свого позашляховика посеред пожвавленої траси на околиці Лос-Анджелеса. Офіцери помітили ознаки алкогольного сп'яніння провели розслідування за фактом водіння у нетверезому стані.

Член зали слави баскетболу був заарештований за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і доставлений до центрального відділення поліції Лос-Анджелеса.

Пірс десять разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА та чотири рази включався за підсумками сезону до символічної збірної всіх зірок. «Бостон» вивів з обігу 34-й ігровий номер Пірса.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

