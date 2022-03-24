У боях за Маріуполь загинув кандидат у майстри спорту з академічного веслування

Уродженцеві Херсона Івану Щокіну було 25 років

У Маріуполі під час бойових дій проти російських окупантів загинув весляр із Херсона, вихованець Херсонської школи академічного веслування Іван Щокін, – повідомила Херсонська федерація академічного веслування.

Призер всеукраїнських юнацьких змагань, кандидат у майстри спорту України Іван Щокін почав займатися академічним веслуванням у 2011 році.

23 березня при обороні Маріуполя загинув член збірної України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA Єгор Біркун. «23 березня стартував Чемпіонат Світу з ММА, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній. Та з наступом ворожої Росії змінилися плани, і як справжній патріот, хлопець пішов відстоювати країну на війні», – йдеться у Федерації змішаних бойових мистецтв України.

У Маріуполі загинула маленька українська спортсменка Катерина Дяченко, їй було всього 10 років. Дівчинка займалася художньою гімнастикою, вона загинула в результаті обвалу будинку після прямого влучання російської артилерії.