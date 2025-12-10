Головна Спорт Новини
Стали відомі суперники України у кваліфікації Євро-2026 (U-17) з футболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Синьо-жовті опинилися у групі B6, де їхніми суперниками стали збірні Латвії й Албанії

Україна перед жеребкуванням другого раунду кваліфікації потрапили до першого кошика

Сьогодні, 10 грудня, відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 17 років, в якому взяла участь і збірна України (футболісти не старші 2009 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Ситника, які посіли третє місце у своїй групі Ліги А першого раунду відбору й тепер зіграють у Лізі В, перед жеребкуванням другого раунду потрапили до першого кошика. У підсумку волею жереба синьо-жовті опинилися у групі B6, де їхніми суперниками стали збірні Латвії й Албанії.

Євро-2026 (U-17). Другий раунд відбору

Ліга А

  • Група А1: Німеччина, Франція, Словенія, Північна Македонія.
  • Група А2: Ісландія, Португалія, Італія, Румунія. 
  • Група А3: Швеція, Чорногорія, Греція, Норвегія.
  • Група А4: Чехія, Казахстан, Австрія, Данія.
  • Група А5: Бельгія, Кіпр, Сербія, Швейцарія.
  • Група А6: Іспанія, Туреччина, Шотландія, Північна Ірландія.
  • Група А7: Ірландія, Словаччина, Хорватія, Польща.

Ліга В

  • Група В1: Ізраїль, Фарерські о-ви, Англія, Естонія.
  • Група В2: Болгарія, Литва, Мальта, Азербайджан.
  • Група В3: Уельс, Грузія, Сан-Марино, Андорра.
  • Група В4: Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Гібралтар.
  • Група В5: Угорщина, Люксембург, Вірменія, Ліхтенштейн.
  • Група В6: Україна, Латвія, Албанія.
  • Група В7: Нідерланди, Білорусь, Косово.

У другому раунді 28 команд (14 переможців груп першого раунду й 14 збірних, які посіли другі місця) до 31 березня змагатимуться в семи групах Ліги А. Переможці квартетів приєднаються до господаря, Естонії, у фінальній стадії, яка проходитиме з 25 травня до 7 червня 2026 року. Жеребкування форуму заплановано на 9 квітня.

Своєю чергою 26 збірних до 30 червня боротимуться в семи групах Ліги В (п'ять – по чотири команди, дві – по три).

Обидва турніри важливі в контексті формування ліг А і В у першому раунді відбору Євро-2028 (U-19).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

