Стали відомі суперники України у кваліфікації Євро-2026 (U-17) з футболу
Україна перед жеребкуванням другого раунду кваліфікації потрапили до першого кошика
Сьогодні, 10 грудня, відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 17 років, в якому взяла участь і збірна України (футболісти не старші 2009 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Підопічні Олександра Ситника, які посіли третє місце у своїй групі Ліги А першого раунду відбору й тепер зіграють у Лізі В, перед жеребкуванням другого раунду потрапили до першого кошика. У підсумку волею жереба синьо-жовті опинилися у групі B6, де їхніми суперниками стали збірні Латвії й Албанії.
Євро-2026 (U-17). Другий раунд відбору
Ліга А
- Група А1: Німеччина, Франція, Словенія, Північна Македонія.
- Група А2: Ісландія, Португалія, Італія, Румунія.
- Група А3: Швеція, Чорногорія, Греція, Норвегія.
- Група А4: Чехія, Казахстан, Австрія, Данія.
- Група А5: Бельгія, Кіпр, Сербія, Швейцарія.
- Група А6: Іспанія, Туреччина, Шотландія, Північна Ірландія.
- Група А7: Ірландія, Словаччина, Хорватія, Польща.
Ліга В
- Група В1: Ізраїль, Фарерські о-ви, Англія, Естонія.
- Група В2: Болгарія, Литва, Мальта, Азербайджан.
- Група В3: Уельс, Грузія, Сан-Марино, Андорра.
- Група В4: Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Гібралтар.
- Група В5: Угорщина, Люксембург, Вірменія, Ліхтенштейн.
- Група В6: Україна, Латвія, Албанія.
- Група В7: Нідерланди, Білорусь, Косово.
У другому раунді 28 команд (14 переможців груп першого раунду й 14 збірних, які посіли другі місця) до 31 березня змагатимуться в семи групах Ліги А. Переможці квартетів приєднаються до господаря, Естонії, у фінальній стадії, яка проходитиме з 25 травня до 7 червня 2026 року. Жеребкування форуму заплановано на 9 квітня.
Своєю чергою 26 збірних до 30 червня боротимуться в семи групах Ліги В (п'ять – по чотири команди, дві – по три).
Обидва турніри важливі в контексті формування ліг А і В у першому раунді відбору Євро-2028 (U-19).
