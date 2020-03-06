У «Динамо» викрили змову проти себе – винна Федерація



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У «Динамо» обурені

Допінгова історія з гравцем команди київського «Динамо» пішла на нове коло

У четвер, 5 березня, на каналі «Футбол 1», який належить власнику «Шахтаря» Ахметову та є його рупором вийшов матеріал про допінгіста Артема Бесєдіна.

В основу сюжету – коментарі координатора допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максима Бецька, який розповів суть справи та заявив, що вважає все лікарської помилкою.

Цей сюжет спровокував нову хвилю скандалу – в команді київського «Динамо» розцінили його як акт агресію проти себе з боку УАФ. Наступного дня на сайті киян з’явилась відозва з гучною назвою «ФК «Динамо» обурений безпринципним порушенням умов конфіденційності та спекуляцією фактами у справі Бєсєдіна».

Сюжет Футбол NEWS про справу Бесєдіна Автор: Футбол 1/2

Зокрема, у відозві зазначається:

«За правилами жодна національна асоціація не може розкривати інформацію про хід справи до офіційної заяви УЄФА, яка може бути опублікована не раніше ніж за 20 днів після того, як набере чинності остаточне рішення.

Аналогічні положення закріплені в статті 14 Кодексу ВАДА, який є обов’язковим для виконання всіма національними асоціаціями.

Крім того, якщо буде встановлено, що футболіст не здійснив антидопінгового порушення, – УЄФА може розкрити відомості про справу винятково за згодою футболіста.

Безперечно, УАФ та всі її працівники, які володіють будь-якою інформацією про хід та обставини антидопінгових справ, повинні дотримуватися умов конфіденційності та бути відповідальними за її порушення.

Маємо надію, що репутація України не постраждає через непрофесійність Максима Бецька, який дивним чином вирішив поділитися конфіденційною інформацією саме з каналом «Футбол1», а дисциплінарні органи УАФ розпочнуть службове розслідування та притягнуть усіх винних до відповідальності за вчинене порушення та неповагу до регламенту УЄФА та Кодексу ВАДА.

За нашою інформацією, працівники УАФ, зацікавлені в дискредитації ФК «Динамо», надали журналістам конфіденційні матеріали справи. Ми звертаємося до медіа, які отримають доступ до такої інформації, продемонструвати повагу до УЄФА та Артема Бєсєдіна і не поширювати документи. Бо надалі саме ви і ваше медіа будете причетними до порушення правил УЄФА та ВАДА».