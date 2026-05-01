Спроба президента ФІФА помирити Ізраїль та Палестину завершилася гучним скандалом

Інфантіно запросив на одну сцену голів футбольних федерацій Палестини та Ізраїлю та закликав їх потиснути руки

На конгресі ФІФА стався скандальний інцидент за участю голови організації Джанні Інфантіно та представників Палестини й Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком».

Інфантіно спробував організувати символічне примирення сторін та закликав голів футбольних федерацій Палестини та Ізраїлю потиснути один одному руки.

Однак президент Палестинської футбольної асоціації Джібріль Раджуб відмовився від цього жесту і залишив сцену, заявивши: «Ми страждаємо».

Пізніше Раджуб зазначив, що не має наміру тиснути руку представнику «уряду, який чинить геноцид».

Також він заявив, що федерація звернулася до CAS у зв'язку з рішенням не усувати збірну Ізраїлю та ізраїльські клуби від міжнародних змагань.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

