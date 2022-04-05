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    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)

    До війни центр відвідували 22 тисячі людей щомісяця - У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)
    До війни центр відвідували 22 тисячі людей щомісяця
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Фасад і дах споруди зяють дірками від російських бомб

    Фасад і дах спортивного центру «Акварена» у Харкові пошкодили рашисти. Лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко показала наслідки варварських дій російських окупантів.

    «Сьогодні фасад і дах вуличної споруди зяють дірками від російських бомб та снарядів, зали порожні, немає води», написала Тимошенко.

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    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)
    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)
    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)
    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Тимошенко розповіла, що до війни центр відвідували 22 тисячі людей щомісяця. А в басейні «Акварени» «виросла» ціла плеяда наших олімпійських чемпіонів.

    Наразі в «Акварені» створено гуманітарний центр, де кожен харків’янин може знайти допомогу.

    Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян. У вольєрах залишилися тигри та леви. Їх немає змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом є приспання цих тварин.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)