У Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото)

Фасад і дах споруди зяють дірками від російських бомб

Фасад і дах спортивного центру «Акварена» у Харкові пошкодили рашисти. Лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко показала наслідки варварських дій російських окупантів.

«Сьогодні фасад і дах вуличної споруди зяють дірками від російських бомб та снарядів, зали порожні, немає води», – написала Тимошенко.

Тимошенко розповіла, що до війни центр відвідували 22 тисячі людей щомісяця. А в басейні «Акварени» «виросла» ціла плеяда наших олімпійських чемпіонів.

Наразі в «Акварені» створено гуманітарний центр, де кожен харків’янин може знайти допомогу.

Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян. У вольєрах залишилися тигри та леви. Їх немає змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом є приспання цих тварин.

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