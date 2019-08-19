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    Запорізький інженер став першим українцем, який виступає на Кубку Європи з тріклайну

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    Вадим Балаш - найсильніший тріклайніст України - Запорізький інженер став першим українцем, який виступає на Кубку Європи з тріклайну
    Вадим Балаш - найсильніший тріклайніст України
    Фото з соцмереж

    Аби потрапити на першість континенту, спортсмену довелося збирати кошти через соцмережі

    Цими днями португальське місто Форнуш-ді-Алґодріш приймає Кубок Європи з тріклайну. Це один з найбільш видовищних різновидів слеклайну, в якому натягнута стропа (5 см) розміщується на невеликій висоті над землею, а спортсмени  стрибають, виконують на ній різні трюки, розвороти, сальто. Завдання – не втративши рівновагу, виконати за певний час максимальну кількість складних, видовищних та амплітудних трюків.

    Вперше у цьому новітньому виді спорту виступає на європейському рівні представник України – запоріжець Вадим Балаш, який пройшов  онлайн-відбір на Кубок Європи, надіславши на кастинг відео свого виступу.

    У Португалії українець до фіналу не потрапив, але увійшов у топ-10 кращих спортсменів Кубка Європи.

    Зазначимо, що Вадим Балаш є досвідченим тріклайнером, багаторазовим переможцем всіх українських тріклайн-змагань останніх п’яти років, учасником міжнародних турнірів, а в основний час 35-річний чоловік працює на державному підприємстві «Запорізький проектно-дослідний інститут землеустрою» інженером комп'ютерної техніки.

    Аби потрапити на Кубок Європи Вадиму довелося зібрати кошти на поїздку за допомогою соцмереж та звернень до різноманітних організацій, адже вартість поїздки в Португалію – близько 22 тисячі гривень. Після довготривалих пошуків спонсорів, підтримали ентузіаста кілька приватних організацій, а ось жодна державна установа допомоги не надала, посилаючись на те, що немає офіційного механізму підтримки неолімпійських видів спорту.

      

    До речі, в Європі та Америці тріклайн офіційно визнаний видом спорту, тому там регулярно проводять рейтингові чемпіонати, кубки Європи, чемпіонати світу. В Україні змагання з цього виду спорту відбуваються в рамках фестивалів екстремальних видів спорту (Z-Games, Crazzzy Days, Черкаські вертикалі, Dnepr Extreme Open і ін.) або в рамках слеклайн-фестивалів по різних містах України.

    На думку Вадима Балаша, тріклайн є перспективним видом спорту для розвитку в Україні. Адже він не дуже затратний,  простий в організації місця для тренувань, і в той же час модний та видовищний, а тому має потенціал залучати молодь до активного способу життя. 

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    спорт тріклайн Вадим Балаш
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