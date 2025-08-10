У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків

Хіромаса Уракава помер від травм, отриманих на турнірі в Токіо

Японський боксер Хіромаса Уракава помер від травм, отриманих тиждень тому на турнірі в Токіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всесвітню боксерську організацію (WBO).

2 серпня 28-річний Уракава програв нокаутом Едзі Сайто у восьмому раунді.

«WBO перебуває у скорботі через смерть японського боксера Хіромаси Уракави, який помер від травм, отриманих під час бою. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та японській боксерській спільноті у цей неймовірно складний час» , – написано у соціальних мережах організації.

Напередодні від травм помер боксер Сігетосі Котарі. Він проводив бій на тому ж турнірі, що й Уракава. Його бій тривав 12 раундів і закінчився нічиєю. Вже після поєдинку Котарі знепритомнів у роздягальні. Його суперник Ямато Хата опинився в лікарні після бою – він перебуває в комі.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).