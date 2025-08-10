Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
Хіромаса Уракава помер від травм, отриманих на турнірі в Токіо
фото: x.com/WorldBoxingOrg

2 серпня 28-річний Уракава програв нокаутом Едзі Сайто у восьмому раунді

Японський боксер Хіромаса Уракава помер від травм, отриманих тиждень тому на турнірі в Токіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всесвітню боксерську організацію (WBO).

2 серпня 28-річний Уракава програв нокаутом Едзі Сайто у восьмому раунді.

«WBO перебуває у скорботі через смерть японського боксера Хіромаси Уракави, який помер від травм, отриманих під час бою. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та японській боксерській спільноті у цей неймовірно складний час» , – написано у соціальних мережах організації.

Напередодні від травм помер боксер Сігетосі Котарі. Він проводив бій на тому ж турнірі, що й Уракава. Його бій тривав 12 раундів і закінчився нічиєю. Вже після поєдинку Котарі знепритомнів у роздягальні. Його суперник Ямато Хата опинився в лікарні після бою – він перебуває в комі.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: бокс смерть Японія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фіналі Талібов з рахунком 4:0 переміг хорвата Анджело Квесіча
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор
Вчора, 15:30
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44
«Дякуємо всім, хто допомагав нам та писав слова підтримки!», – Base of Ukrainian sports
YouTube відновив роботу каналу, який збирає докази підтримки війни спортсменами з Росії
1 серпня, 23:11
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Дворазова олімпійська чемпіонка потрапила під камнепад у горах Пакистану: її доля невідома
29 липня, 18:18
Український легкоатлет здобув золото у метанні молота
Кохан здобув золото Універсіади
24 липня, 12:06
Родніна: Забороняючи георгіївську стрічку спортсменів хочуть позбавити нашої історії
Скандальна депутатка Думи поскаржилася, що російських спортсменів позбавляють ідентичності
18 липня, 11:14
Автомобіль ВАЗ після заткнення
ДТП в Узині: у лобовому зіткненні загинули двоє водіїв (фото)
18 липня, 08:33
Після початку повномасштабної війни Юрій добровільно став до лав захисників України
На війні загинув український боксер Юрій Єгоров
16 липня, 13:52
Японські вчені встановили світовий рекорд швидкості передачі даних у 1 петабіт за секунду
Завантажити весь Netflix за секунду: дослідники з Японії встановили рекорд зі швидкості Інтернету
14 липня, 21:49

Новини

У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна здобула першу перемогу у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна здобула першу перемогу у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8690
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
6083
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2486
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
2203
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua