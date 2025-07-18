З 9 липня російським гімнастам, які виступають на міжнародній арені, заборонено демонструвати георгіївську стрічку

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами прокоментувала рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG), яка заборонила використовувати георгіївську стрічку російським спортсменам.

«Якщо щось забороняють, значить цього бояться. Так на це треба реагувати. Георгіївська стрічка має значення лише у нашій країні, вона історично наша. Це як національний прапор чи гімн. Тому забороняючи георгіївську стрічку спортсменів хочуть позбавити нашої ідентичності, нашої історії, наших заслуг. Нині це перше завдання у міжнародних федерацій», – сказала Родніна.

З 9 липня 2025 року російським гімнастам, які виступають на міжнародній арені у нейтральному статусі, заборонено демонструвати георгіївську стрічку, а також символіку «Z» та «V». Про це повідомила FIG.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

До слова, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.