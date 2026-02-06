Чеський фігурист Мразек: Ми в родині намагаємося голосувати за партії, які підтримують Україну

19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх

Мразек: Пам’ятаємо час, коли ми були під Росією, і знаємо, що тоді часи були не дуже хороші

Чеські фігуристи Катержіна Мразкова та Даніель Мразек звернулися до українських уболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Що сказали чеські фігуристи

«Можу сказати, що ми в родині підтримуємо Україну. Намагаємося ходити на вибори й голосувати за партії, які підтримують Україну, які хочуть купувати зброю чи всі ці речі, хочуть допомагати фінансово, грошима. Тому що пам’ятаємо час, коли ми були під Росією, і знаємо, що тоді часи були не дуже хороші. Дивлюся новини, намагаюся підтримувати вас», – заявив Даніель Мразек.

Катержіна Мразкова заявила, що цінує кожного фаната, особливо українців.

Катержіна Мразкова та Даніель Мразек: що відомо

19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх – змагатимуться у танцях на льоду.

Мразкова та Мразек – дворазові чемпіони Чехії з танців на льоду. У 2023 році вони виграли золото у цій дисципліні на юніорському чемпіонаті світу у Калгарі.

Змагання з танців на льоду на Іграх-2026 відбудуться 9 лютого (коротка програма) та 11 лютого (довільна програма).

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: