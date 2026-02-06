Чеський фігурист Мразек: Ми в родині намагаємося голосувати за партії, які підтримують Україну
Мразек: Пам’ятаємо час, коли ми були під Росією, і знаємо, що тоді часи були не дуже хороші
Чеські фігуристи Катержіна Мразкова та Даніель Мразек звернулися до українських уболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.
Що сказали чеські фігуристи
«Можу сказати, що ми в родині підтримуємо Україну. Намагаємося ходити на вибори й голосувати за партії, які підтримують Україну, які хочуть купувати зброю чи всі ці речі, хочуть допомагати фінансово, грошима. Тому що пам’ятаємо час, коли ми були під Росією, і знаємо, що тоді часи були не дуже хороші. Дивлюся новини, намагаюся підтримувати вас», – заявив Даніель Мразек.
Катержіна Мразкова заявила, що цінує кожного фаната, особливо українців.
Катержіна Мразкова та Даніель Мразек: що відомо
19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх – змагатимуться у танцях на льоду.
Мразкова та Мразек – дворазові чемпіони Чехії з танців на льоду. У 2023 році вони виграли золото у цій дисципліні на юніорському чемпіонаті світу у Калгарі.
Змагання з танців на льоду на Іграх-2026 відбудуться 9 лютого (коротка програма) та 11 лютого (довільна програма).
Участь України в Олімпіаді
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
Коментарі — 0