«У кімнаті кондиціонер на 16-17 градусів, а на вулиці – 30-40» - легкоатлетка Бризгіна про контрасти чемпіонату світу



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Дворазова чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Бризгіна на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який сьогодні, 27 вересня, стартує в катарській столиці Досі, виступатиме лише в естафетних видах програми. Після прибуття на місце змагань юна атлетка поділилася першими враженнями й очікуваннями від своїх стартів.

- Нам сказали в аеропорту перед виходом, що буде українська діаспора, але ми такого навіть не очікували! – каже Анастасія в інтерв’ю «Сегодня». - Зустріли круто: з піснями, плакатами, прапорами. Я навіть не знала, що в Досі така велика кількість уболівальників і взагалі українців, які цікавляться спортом. Сказали, що будуть приходити на змагання.

- До чемпіонату на стадіоні встановили охолоджуючу систему. Встигли відчути ефект?

- Поки відчули тільки сильний перепад між вулицею і готелем. У кімнаті кондиціонер на 16-17 градусів, а на вулиці - 30-40. У наступні дні, думаю, потрібно брати з собою і шорти, і костюм теплий, і шапку навіть, тому що я така, що мерзну сильно.

- Що для вас важче – особисті види чи естафета?

- Однаково важко, але на особистий і командний види дуже різні налаштування. В індивідуальних все залежить тільки від тебе, ти знаєш свій біг, свій сьогоднішній стан. А в естафетах кожна людина дуже боїться підвести команду, наприклад, на передачі чи в швидкості. Команда – це одне ціле, всі йдуть до одного результату. Мені подобається, коли вдається зробити всі ці види на одному старті. Іноді скиглиш: ось, після двох-трьох особистих кіл – ще два – естафети! Але це круто: ти вже розбігалася, і коли добре виступила в особистих, то на естафету заряджаєшся ще більше. Мікст я бігла тільки один раз – у Мінську торік. Це не те щоб складно, але трохи страшноадже дівчатка відчувають один одного, знають свій темп, але ще тоді не знали, що очікувати від хлопців. Швидкості зовсім інші були. За мікст ще не вирішили, чи буду я бігти його в Досі, а жіночу естафету побіжу точно.

Кваліфікація жіночої естафети 4х400 м на чемпіонаті світу в Досі запланована на 5 жовтня.