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Циганков отримав варіант продовження кар'єри в іспанській Ла Лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Циганков отримав варіант продовження кар'єри в іспанській Ла Лізі
Віктор Циганков отримав нагоду залишитися в Ла Лізі після вильоту
фото: УАФ

Команда українця вилетіла з елітного дивізіону за підсумками сезону

Вінгер іспанської «Жирони» Віктор Циганков потрапив до сфери зацікавлень барселонського «Еспаньйола». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Ініціатива підписання українця належить головному тренеру «папуг» Маноло Гонсалесу. Він переконаний, що якості Циганкова дозволять підсилити «Еспаньйол». Середняк чемпіонату Іспанії змушений буде конкурувати з низкою претендентів.

Фаворитом на підписання Циганкова місцева преса назвала турецький «Трабзонспор». «Чорноморські шторми» нібито вже узгодили умови особистого контракту з українцям. Також інтерес до вінгера приписували амстердамському «Аяксу».

Циганков у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Контракт українця з «Жироною» розрахований до літа 2027 року.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона ФК «Еспанйол»

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