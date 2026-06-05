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Речник Путіна зробив дивну заяву про шахи та наркотики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Речник Путіна зробив дивну заяву про шахи та наркотики
Пєсков: Ви ніколи не знайдете наркомана серед тих, хто навчався грати у шахи у дитинстві

Пєсков розповів про вплив гри в шахи на вживання наркотиків

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відзначився дивною заявою про шахи та наркотики. Про це інформує «Главком».

«Шахи – це дуже корисна гра для молоді. Ви ніколи не знайдете наркомана серед тих, хто навчався грати у шахи у дитинстві. Вони не стають наркоманами. Вони не схильні до цього зла, яке є у світі. Це жахливе зло. Це загадка, чому так відбувається, але це справді так», – заявив Пєсков.

Разом з тим він не навів ніяких фактів, які б підтвердили його слова.

Варто зазначити, що експертиза підтвердила наявність наркотичних речовин у крові американського гросмейстера й відомого шахового блогера Даніеля Народицького, який помер у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: Дмитро Пєсков путін шахи спорт росія

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