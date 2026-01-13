Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
Харден є MVP НБА-2018
фото: Kirby Lee-Imagn Images

Захисник обійшов одного з найвеличніших гравців ліги

У ніч проти 13 січня захисник «Лос-Анджелес Кліпперс» Джеймс Харден піднявся на дев'яту сходинку в списку найкращих бомбардирів НБА всіх часів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

У переможному домашньому поєдинку проти «Шарлотт Горнетс», який завершився з рахунком 117:109, 36-річний лідер «вітрильників» набрав 32 очки, що дозволило йому обійти легендарного центрового Шакіла О'Ніла. Харден розпочав матч, маючи 28582 очки за кар'єру, і для історичного звершення йому було достатньо здобути 15 очок. Досягнути йому це вдалося на початку третьої чверті: завдяки триочковому кидку Джеймс набрав 28596 очок, а до фінальної сирени загальний доробок «Бороди» зріс до 28614.

Після гри Харден не приховував емоцій, зазначивши, що для нього велика честь стояти в одному ряду з людиною, на чиїй грі в Лос-Анджелесі він зростав. Цікаво, що Хардену знадобилося менше матчів для досягнення цього показника (1187 проти 1207 у О'Ніла). Наступною сходинкою для Джеймса в історичному рейтингу бомбардирів є восьме місце, де розташувався Вілт Чемберлен із показником 31419 очок. Щоб наздогнати «Великого Вілта», Хардену потрібно набрати ще близько 2800 балів. При збереженні нинішнього темпу та відсутності травм це завдання виглядає реальним для виконання протягом наступних півтора-двох сезонів.

Поточний сезон 2025/26 є для захисника справжнім успіхом. Він демонструє середню результативність у 25,6 очка за гру, що є його найвищим показником з часів легендарних виступів за «Г'юстон» шість років тому. 

Нагадаємо, що перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення. Купер Флег став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40 або більше очок у матчі. З феноменальним результатом у 42 очки він офіційно перевершив багаторічне досягнення легендарного Леброна Джеймса, який у віці 18 років тримав планку на позначці у 37 очок.

Теги: НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 35 матчах (всі у старті)
Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА
Сьогодні, 10:42
«Юта» українця поступилась «Портленду»
Михайлюк набрав вісім очок у грі НБА
6 сiчня, 14:40
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 31 матч в НБА
Український баскетболіст Михайлюк повернувся до стартового складу «Юта Джаз»
2 сiчня, 11:17
Попри значну різницю в зрості, розігрувальник «Нью-Орлеан Пеліканс» не побоявся дати опір вищому центровому
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
30 грудня, 2025, 00:33
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
26 грудня, 2025, 17:21
Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
19 грудня, 2025, 13:40
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
17 грудня, 2025, 18:07
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
16 грудня, 2025, 14:12

Новини

Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду
Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду
Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА
Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua