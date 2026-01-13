У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів

Захисник обійшов одного з найвеличніших гравців ліги

У ніч проти 13 січня захисник «Лос-Анджелес Кліпперс» Джеймс Харден піднявся на дев'яту сходинку в списку найкращих бомбардирів НБА всіх часів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

У переможному домашньому поєдинку проти «Шарлотт Горнетс», який завершився з рахунком 117:109, 36-річний лідер «вітрильників» набрав 32 очки, що дозволило йому обійти легендарного центрового Шакіла О'Ніла. Харден розпочав матч, маючи 28582 очки за кар'єру, і для історичного звершення йому було достатньо здобути 15 очок. Досягнути йому це вдалося на початку третьої чверті: завдяки триочковому кидку Джеймс набрав 28596 очок, а до фінальної сирени загальний доробок «Бороди» зріс до 28614.

Після гри Харден не приховував емоцій, зазначивши, що для нього велика честь стояти в одному ряду з людиною, на чиїй грі в Лос-Анджелесі він зростав. Цікаво, що Хардену знадобилося менше матчів для досягнення цього показника (1187 проти 1207 у О'Ніла). Наступною сходинкою для Джеймса в історичному рейтингу бомбардирів є восьме місце, де розташувався Вілт Чемберлен із показником 31419 очок. Щоб наздогнати «Великого Вілта», Хардену потрібно набрати ще близько 2800 балів. При збереженні нинішнього темпу та відсутності травм це завдання виглядає реальним для виконання протягом наступних півтора-двох сезонів.

Поточний сезон 2025/26 є для захисника справжнім успіхом. Він демонструє середню результативність у 25,6 очка за гру, що є його найвищим показником з часів легендарних виступів за «Г'юстон» шість років тому.

Нагадаємо, що перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення. Купер Флег став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40 або більше очок у матчі. З феноменальним результатом у 42 очки він офіційно перевершив багаторічне досягнення легендарного Леброна Джеймса, який у віці 18 років тримав планку на позначці у 37 очок.