Михайлюк набрав вісім очок у грі НБА

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Михайлюк набрав вісім очок у грі НБА
«Юта» українця поступилась «Портленду»
Михайлюк вийшов у старті, відіграв 20 хвилин, набрав 8 очок

Святослав Михайлюк провів черговий матч в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» українця поступилась «Портленду» 117:137.

Український захисник вийшов у старті, відіграв 20 хвилин, набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 2/7 триочкові), зробив 1 підбирання при 2 фолах.

Цього сезону Михайлюк провів вже 33 матчі у складі «Юти» (всі у старті), граючи в середньому 24.7 хвилин, набираючи 9.0 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі. Його команда йде на 13-й позиції на Заході.

У чемпіонаті Румунії «Динамо» програло «Вилчі» 91:98. В'ячеслав Бобров відіграв 10 хвилин, набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 1 підбір при 4 фолах. Динамо програло другий матч поспіль і йде на шостій позиції в турнірній таблиці.

У Хорватії «Задар» переграв «Забок» 87:55 і зберіг своє перше місце в турнірній таблиці. Іван Ткаченко провів на майданчику 24 хвилини, набрав 12 очок (1/2 двоочкові, 2/6 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

