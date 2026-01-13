Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 35 матчах (всі у старті)

Михайлюк відіграв 26 хвилин, за які набрав 11 очок, зробив 1 підбирання, 3 передачі

Український захисник Святослав Михайлюк після двох пропущених матчів повернувся до стартового складу «Юти» і зіграв в регулярному чемпіонаті проти «Кліпперс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк відіграв 26 хвилин, за які набрав 11 очок (1/1 двоочкові, 3/6 триочкові), зробив 1 підбирання, 3 передачі при 3 фолах та 3 втратах.

«Юта» здобула перемогу 123:112 і маючи 14 перемог в 39 іграх займає 13-те місце в Західній конференції, відстаючи на 3 перемоги від зони плей-ін.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 35 матчах (всі у старті), граючи в середньому 24.8 хвилин, набираючи 9.0 очка, 2.6 підбирання, 2.0 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0