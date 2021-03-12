У Лізі Європи вручили приз найкращому футболісту тижня

Визнання отримав капітан «Тоттенгема» Гаррі Кейн, котрий двічі забив хорватському «Динамо»

Нападник «Тоттенхем Хотспур» Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи. Про це інформує офіційна прес-служба УЄФА в «Твіттері».

27-річний британський форвард зробив дубль у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ із загребським «Динамо» (2:0). Перший гол був забитий на 25-й хвилині – Кейн був першим на відскоку після попадання м'яча в штангу і безперешкодно вразив порожні ворота суперника. На 70-й хвилині Гаррі ударом з восьми метрів переграв голкіпера і встановив підсумковий рахунок зустрічі.

На звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи УЄФА також претендували Душан Тадіч з «Аякса», Лоренцо Пеллегріні з «Роми» і Роберто Сольдадо з «Гранади».

Пеллегріні, нагадаємо, забив перший гол донецькому «Шахтарю», а його «Рома» розгромила «гірників» з рахунком 3:0. «Динамо» в 1/8 фіналу програло на власному полі іспанському «Вільярреалу» - 0:2.

З інших результатів відзначимо нічию 1:1 між «Манчестер Юнайтед» та «Міланом», гостьовий успіх «Арсенала» в грі з «Олімпіакосом» (1:3), перемогу «Гранади» над «Мольде» (2:0), розгром «Аякса» швейцарського «Янг Бойза» (3:0) та нічию «Славії» з «рейнджерс» (1:1).

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться вже наступного тижня в четвер, 18 березня.