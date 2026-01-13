Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування

Журналісти з’ясували, що головна експертка парламенту отримувала гранти з Кремля

Апарат Верховної Ради призначив службову перевірку щодо головної науково-експертної консультантки Яни Салміної після розслідування журналістів про її можливі зв’язки з російськими державними структурами та отримання грантів із Росії до початку роботи в парламенті. Про це повідомляє «Главком» з посилання на рослідування «Схем» (Радіо Свобода).

Як повідомили журналісти, до приходу на державну службу в апарат Верховної Ради Салміна протягом кількох років співпрацювала з російською державною організацією «Правфонд», яка створена указом правителя РФ Путіна для фінансування проєктів так званого «захисту співвітчизників за кордоном». З 2023 року «Правфонд» перебуває під санкціями Європейського Союзу.

фото з відкритих джерел

За даними «Схем», із 2012 по 2016 роки Салміна через громадські організації, зокрема «Російськомовна Україна» та «Центр прав меншин», залучала кошти з РФ на реалізацію проєктів, спрямованих на просування наративів про необхідність «захисту російськомовних» в Україні. У межах цих програм організовувалися публічні заходи та готувалися аналітичні матеріали, які поширювали серед дипломатів та міжнародних організацій.

Журналісти також встановили, що Салміна їздила до Москви для зустрічей із кураторами «Правфонду» вже після початку російської агресії проти України. Окрім цього, за даними розслідування, її батько є громадянином Росії та працює на підприємствах військово-промислового комплексу РФ, а також володіє квартирою у Києві, де проживає сама держслужбовиця.

фото з відкритих джерел

Після звернення журналістів Апарат Верховної Ради повідомив про початок внутрішньої перевірки та направив матеріали до Служби безпеки України і Національного агентства з питань запобігання корупції. У парламенті зазначили, що вивчать наведені у розслідуванні факти в межах компетенції відповідних органів.

Сама Салміна відмовилася коментувати наведені журналістами дані.

Головне науково-експертне управління, де працює Салміна, готує обов’язкові для розгляду висновки до законопроєктів. За підрахунками «Схем», із 2019 року вона особисто або у співавторстві підготувала понад 250 експертних висновків, зокрема для профільних комітетів парламенту, включно з комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

