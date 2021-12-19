У перший масстарт сезону потрапили три українські біатлоністки. Де дивитися

До Олени Білосюк приєдналися Дар’я Блашко і Юлія Джима

У першому масстарті сезону на Кубку світу з біатлону візьмуть участь одразу три українки. Компанію Олені Білосюк, яка на етапі у французькому Ансі піднялася на 28-у позицію в Кубку світу, складуть Дар’я Блашко і Юлія Джима. Блашко була першою запасною, а Джима провалила старти на останньому етапі в спринті і гонці переслідування.

Таке стало можливим через те, що одразу п’ять учасниць вирішили не бігти масстарт.

Нагадаємо, в масстарт Кубку світу потрапляють топ-25 загального заліку Кубку світу, ще п'ять біатлоністок добирають за виступами на конкретно цьому етапі.

«У нас була ціль – виступати в масстарті, слава богу Олена та Дар'я зробили обидві гонки на доброму рівні, тішимося двома, але хотіли три [біатлоністки у масстарті]. Думаю, багато команд хотіло б більше, але є як є. Масстарт - новий шанс, відпочинемо скільки зможемо і будемо боротися», – сказав Урош Велепець в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт».

Усього в масстарті змагатимуться спортсменки 12 країн. Найбільше представництво у Швеції – п'ять біатлоністок (під питанням – участь Лінн Перссон, яка пропускала переслідування).

Гонку транслюватиме ua:перший, початок - о 13:45.